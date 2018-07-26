Сбивший девочку в Киеве водитель объяснил, почему снял номера с авто сразу после аварии

Кирилл Островский утверждает, что не скрывался с места ДТП.

Водитель Hummer Кирилл Островский, который сбил насмерть в центре Киева 10- летнюю девочку, рассказал, что снял номера с автомобиля сразу после ДТП, чтобы авто не узнали родные.

Об этом он заявил на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает "Обозреватель".

"Я сначала побежал к девочке, потом, когда подошли люди, я пошел к машине и снял задние номера. Задние - потому что передние оказались на асфальте в результате столкновения. Почему я это сделал, у меня тоже есть семья - мать, отец, бабушка. А люди снимали на видео. Я побеспокоился, чтобы мои близкие этого не увидели. Я же оттуда не скрывался, не уходил, не пытался уехать", - пояснил Островский.

Как сообщал УНИАН, водитель внедорожника Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнего ребенка в центре Киева, частично признал свою вину.

24 июля водитель автомобиля Hummer Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинский в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи. Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.