Сбой в парижском метро: пассажиры выбирались по тоннелю

12 поездов остановились в тоннелях метрополитена из-за поломки состава

В Париже 31 июля технический сбой парализовал метрополитен. 12 поездов застряли в тоннелях, пассажирам пришлось выбираться самостоятельно, сообщает Franceinfo.

Один из поездов сломался и остановился между станциями Сен-Поль и Бастилия. Из-за этого 12 составов с пассажирами оказались заблокированы в тоннелях. В поездах отключилась система кондиционирования. Пассажирам пришлось пешком идти к ближайшей станции по темному тоннелю.

Роликами в социальных сетях поделились сами пассажиры.

Руководство метрополитена принесло извинения в связи с инцидентом. Работники прошли практически всю линию, чтобы убедиться, что в метро не осталось пассажиров.

20 июля в столице Канады взрослый лось выбежал на загруженную автомагистраль и спровоцировал затор длиной в несколько километров. Полицейским пришлось на несколько часов перекрыть дорогу.