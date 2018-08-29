СБУ поймала чиновника Пенсионного фонда на хищении госсредств

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области на хищении государственных средств в особо крупных размерах, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что правоохранители установили, что чиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков.

"В частности проверяется информация о возможном использовании злоумышленником персональных данных жителей временно оккупированных территорий Украины. С помощью несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда он вносил банковские реквизиты и идентификационные коды "получателей" в электронную базу данных пенсионных начислений. После осуществления незаконных выплат злоумышленник через сеть банкоматов получал наличные", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт снятия чиновником присвоенных государственных средств, сообщили в СБУ.

По материалам СБУ Пенсионный фонд Украины блокировал выплаты пенсий на незаконно открытые счета, отметили в пресс-службе.

Фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.