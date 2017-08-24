СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство, заявляют в спецслужбе

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте взрыва неизвестного устройства на ул. Грушевского в центре Киева, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - сказала она агентству.

Как сообщают СМИ, на место происшествия прибыли секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

А.Турчинов выразил предположение, что этот взрыв является терактом.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это сделали", - сказал секретарь СНБО, передает "Громадське ТВ".

В то же время, как сообщает сайт ZN.UA ("Зеркало недели. Украина") со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, на ул.Грушевского был подорван взрывпакет.

Как сообщалось, в четверг после 14-ти на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет, пострадали два человека - мужчина и женщина. Информация о пострадавших уточняется.