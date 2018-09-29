СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который катался по Киеву на автомобиле с номерами "ДНР"

Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД, который передвигался по Киеву на автомобиле Peugeout-301 с номерными знаками "ДНР". Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобилю ПЕЖО-301 с номерными знаками так называемой "ДНР".

Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили место нахождения автотранспортного средства, задержали человека, управлявшего авто", - сказано в сообщении.

Задержанный оказался гражданином Украины и бывшим работником МВД, который сейчас работал в одной из страховых фирм.

После задержания у него изъяли регистрационные номера "ДНР" и документы на транспортное средство.

По словам задержанного, автомобиль с 2014 года находился в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан в России полицией и в дальнейшем передан ему как представителю страховой фирмы.

Пересекая границу, он снял знаки "ДНР", но на въезде до Киева снова установил.

"По его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, на случай остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины", - отметили в СБУ.