СБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко, - Юрий Бутусов

СБУ знала о подготовке диверсии в Винницкой области в день рождения Порошенко.

Об этом пишет Юрий Бутусов в своей статье, комментируя пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

"Косвенные факторы однозначно позволяют утверждать о российской диверсии как основной версии катастрофы. Калиновка - это четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны. Все взрывы происходили не в жаркое время года с высокой пожароопасностью, а в холодное. Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен", - пишет он.

"Этот день - день рождения Президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением", - подчеркнул журналист.

"О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов", - отмечает Бутусов.

По его словам, накануне взрывов СБУ, МВД и ВСУ проводили контрдиверсионную операцию в Винницкой области, которую во избежание слухов и паники назвали антитеррористическими учениями.

"26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за 8 часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена", - добавил журналист.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.