Шабунін: Вибуховий пристрій під дверима моєї мами адресований мені з метою залякування

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що його мамі підклали вибуховий пристрій під двері, щоб залякати його.

"Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій справді вибуховий (а так стверджує Нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - написав Шабунін на своїй сторінці у Facebook у четвер уранці.

Активіст зазначив, що правоохоронна система не може забезпечити "вже навіть не справедливість - елементарну безпеку своїх громадян".

"Хоч би хто за цим стояв, він упевнений у власній безкарності", - написав активіст.

Шабунін упевнений, що правоохоронна, судова системи й політика безпеки "деградують/продаються" зі швидкістю, що лякає".

Він також вважає, що такий злочин став можливим через неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів.

"Або ми, українці, відновимо державні інституції, або перестанемо існувати як країна. Я переконаний, що ми відновимо", - зазначив активіст.

Як повідомлялося, 30 грудня біля квартири матері Шабуніна в місті Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій, який складається з двох гранат і чорної коробки.

23 липня Шабунін повідомив про умисний підпал його будинку, обійшлося без постраждалих.