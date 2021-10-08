Що відомо про чоловіка, який був із Поляковим напередодні смерті

Чоловік на прізвище Джамбулатов, який був разом із народним депутатом Антоном Поляковим у вечір, що передував його смерті, не є фігурантом санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський, коментуючи інформацію, поширену у соцмережах, передає кореспондент Укрінформу.

"Ця особа була з таким же прізвищем, але він не перебуває у санкційному списку. Ми розбиралися у ситуації, бачили публікації ці, з'ясовували це, і це не той (Джамбулатов, що у санкційному списку РНБО - ред.)", - сказав Вигівський, додавши, що цей Джамбулатов є громадянином України.

Вигівський також підтвердив, що співмешканкою Полякова була народний депутат Ганна Скороход. За його словами, її не допитували.

Раніше начальник поліції Києва повідомив, що напередодні смерті Поляков побував в одному із розважальних закладів Києва разом зі своїм знайомим і там вживав алкоголь. Через сварку зі співмешканкою депутат не захотів їхати додому, і близько півтори години разом зі своїм знайомим на його машині їздив містом. Потім супутник запропонував Полякову на таксі добиратися додому.

На Телеграм-каналі "Монастир" з'явилася інформація, що у таксі Полякова нібито посадив Руслан Джамбулатов, який є у санкційному списку РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, до поліції Києва 8 жовтня надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле у таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

За результатом розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує на результати інших судово-медичних досліджень.

У поліції розглядають дві версії смерті народного депутата Антона Полякова - це хронічне захворювання і отруєння невідомою речовиною.

Антон Поляков - підприємець із Чернігова. У Верховну Раду пройшов за списком партії "Слуга народу". Член депутатської групи "Партія "За майбутнє", голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.