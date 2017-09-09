Штаб блокади торгівлі з окупантами заявив, що їхню колону машин заблокувала поліція

У ніч на суботу колона машин "ветеранів війни за незалежність", яка переміщається з табору Штабу блокади торгівлі з окупантами через Київ на Краковець, була зупинена спецназом і Нацгвардією.

Про це повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами на сторінці в Facebook.

У Штабі стверджують, що силовики не дають вийти з машин, вимагають провести обшук машин і людей.

"Ухвали суду у спецназу немає. Кажуть що зроблять "потім". Хлопці побоюються що при спробі незаконного обшуку їм можуть щось підкинути. Судячи з кількості спецназу і внутрішніх військ це спеціально організована засідка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місце виїхали активісти і народні депутати.