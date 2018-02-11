Сибирская язва в Турции: более 70 человек в больнице, умерла женщина

В Турции 73 человека доставили в больницу с подозрением на сибирскую язву. Одна женщина умерла.
На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву. Несмотря на это, хозяева закололи животное и раздали мясо соседям, сообщает Hurriyet.
Через некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина умерла в больнице.
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Результаты обследования подтвердили диагноз у погибшей и еще по меньшей мере у троих пациентов.
Ранее в нескольких турецких провинциях, в том числе в Трабзоне, зафиксировали вирус Зика.