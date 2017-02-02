Сход пяти лавин: в Закарпатье затруднено движение транспорта

Погибших и травмированных в результате схода снежных лавин нет, сообщают спасатели

На Закарпатье сегодня сошло пять лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям."Около 14:30 сошла снежная лавина на автодорогу Т-07-28 Колочава - Усть- Черная - Калины - Бедевля, км 32 + 200 (общий объем уточняется)", - говорится в сообщении.

Движение транспорта перекрыто. На расчистку дороги от снежных лавин направлено технику с Тячевского райавтодора.

Ранее сегодня уже сошли три лавины на автодорогу местного значения вблизи села Ольшаны Хустского района, и еще одна лавина на дорогу местного значения вблизи села Нересниця Тячевского района. Движение автомобилей на этих участках дороги уже восстановлено.

2 февраля 2017 года сообщалось, что по информации Укргидрометеоцентра, 2-3 февраля существует угроза оползней снега на дороги в Закарпатье.