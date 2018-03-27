СКР прокомментировал соблюдение секретности при выдаче тел в Кемерово

В Следственном комитете России прокомментировали сообщения в социальных сетях о том, что тела погибших при пожаре в Кемерово отдают близким лишь при подписании «бумаги о соблюдении секретности».

«Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СКР.

Ранее СКР опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ. Напомним, по официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 52 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.