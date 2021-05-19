Слідчі ДБР провели обшуки в Департаментах КМДА у справі забудови в зоні Києво-Печерської Лаври

Слідчі ДБР провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно- будівельного контролю КМДА у справі забудови в зоні Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Києві провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6- поверхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської Лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

Також, за даними слідства, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення. Справа була кваліфікована за ч. 3 ст. 365-2 ККУ (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 367 ККУ (службова недбалість).Що відомо Київська міська прокуратура спільно зі столичним Головним управлінням Державної фіскальної служби 12 травня провели обшуки у корпорації "Київавтодор" за фактом умисного ухилення від сплати 18 мільйонів гривень податків під час робіт з ремонту доріг у Києві.



Зокрема, слідчі Київської міської прокуратури прийшли з обшуками до комунального об'єднання "Київзеленбуд" у справі про розкрадання бюджетних коштів.

12 травня Київська міська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації.

Як повідомила речниця Київської міської прокуратури Наталя Максимець, за результатами слідчих дій, проведених 12 травня у Департаменті соцполітики КМДА, слідчими вручено повідомлення про підозру сімом особам: трьом чиним та чотирьом колишнім посадовцям вказаного департаменту, у тому числі одному з керівників. Їх підозрюють у заволодінні 13,5 млн грн на закупівлях медзасобів.

Також Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Департаментом стратегічних розслідувань столичної Нацполіції провела обшуки в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд" за підозрою у розкраданні 10,5 мільйона гривень.

13 травня обшуки прокоментував мер Києва Віталій Кличко та назвав їх тиском на столичну владу та його особисто.

Віталій Кличко заявив, що столична влада подала правоохоронцям всі необхідні документи щодо Департаменту соцполітики КМДА ще 2 роки тому.