Следком РФ: персонал ТЦ в Кемерово сбежал от пожара, бросив детей на произвол судьбы

Работники, которые должны были организовать эвакуацию посетителей, сбежали первыми.

Основной состав персонала торгового центра "Зимняя Вишня" в Кемерово при возникновении пожара сбежал, хотя должен был обеспечить эвакуацию посетителей.

Как сообщает Telegram-канал Varlamov News, об этом в докладе российскому президенту Владимиру Путину заявил глава глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

"Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра", - заявил он.

Он также указал, что пожарная сигнализация в "Зимней Вишне" не работала еще с 19 марта, но мер по устранению этого недостатка не принималось.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово- развлекательный центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.