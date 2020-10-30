Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: на Хрещатику частково відновлено рух (відео)

Проїзд вулицею Хрещатик частково відновили. На місці масштабної ДТП, внаслідок якого на Майдані Незалежності загинули двоє людей та четверо отримали травми тривають слідчо-оперативні дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київ.Трафік.

"На місці ДТП тривають слідчо-оперативні дії. Втім, проїзд вулицею (Хрещтик -ред.) частково відновили. Залишається перекритими крайні смуги і частина тротуару", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура відкрила провадження за фактом масштабної ДТП, внаслідок якого сьогодні на Майдані Незалежності загинули двоє людей та четверо отримали травми.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Украіни Антон Геращенко, поліцією затримано водія джипа Land Rover, який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травми ще чотирьом.

Нагадаємо, поліція оприлюднила ще одне відео ДТП, внаслідок якого на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми.