Смертник, взорвавший бомбу в Манчестере, действовал в одиночку - полиция

В полиции утверждают, что устройство, которое смертник пронес на концерт в Манчестере, было самодельным.

Полиция заявляет, что смертник действовал в одиночку Фото: ЕРА

Смертник, который взорвал бомбу на стадионе в английском Манчестере 22 мая, действовал в одиночку. Об этом заявили в городской полиции, сообщает BBC.

Мужчина погиб в результате взрыва. В полиции утверждают, что устройство, которое он пронес на концерт, было самодельным.

Был ли смертник гражданином Великобритании, пока неизвестно.

Взрыв в спорткомплексе "Манчестер Арена" после концерта певицы Арианы Гранде произошел 22 мая около 22.30 по местному времени (00.30 по Киеву). Жертвами нападения стали 22 человека. Медики сообщили о госпитализации 59 пострадавших.

Департамент северо-западного округа Англии по борьбе с терроризмом назвал взрыв на "Манчестер Арене" "возможным террористическим актом".