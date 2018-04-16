СМИ назвали причину пожара в ТРЦ Кемерово

Исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установил причину пожара в кемеровском торгово- развлекательном центре "Зимняя вишня".

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в исследовательском центре.

По данным источника, непосредственной причиной трагедии стало замыкание, вызванное протечкой в крыше ТРЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и перегрузки, почему-то не сработали.

Издание со ссылкой на экспертов пишет, что короткое замыкание в проводке могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, вода попала на провода, и те "коротнули".

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, пишет "Коммерсант", но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была - после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую - оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов расположенного на четвертом этаже кинотеатра закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале.

Источник "Ъ" сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали. Читайте также: Киевские ТРЦ, что не устранят нарушения пожарной безопасности, закроют через суд - Кличко

Официальными комментариями о выводах экспертов "Ъ" пока не располагает.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, РФ, случился 25 марта. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе боле 40 детей.

По делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" задержаны шесть человек.