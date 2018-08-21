СМИ: Жена стрелка из Харьковской мэрии найдена мертвой

Жену злоумышленника, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой.

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером в доме в частном секторе на Лысой Горе, сообщает UA Харьков со ссылкой на собственные источники. С ночи здесь работают следователи.

В ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

Сообщалось, что по факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и "Байкал" (пневматический), которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Правоохранители изучают несколько версий причин нападения. Одна из них - нападение спровоцировано действиями городских властей в отношении застреленного нападавшего или членов его семьи. Вторая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Третья версия - хулиганство.

В полиции сообщили, что экспертиза установила, что нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНИАН.