Солдат-срочник застрелился в учебном центре ВСУ "Десна"

Военнослужащий срочной службы покончил с собой в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины No169 в пгт Десна Козелецкого района Черниговской области, сообщает пресс-служба центра в среду утром.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс- службы "Десны" в своцсети Фейсбук.

На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства устанавливаться следствием.

"Уважаемые военнослужащие срочной, контрактной службы, офицеры ВСУ! Помните - нет безвыходных положений! Вы всегда сможете найти поддержку и помощь рядом! Самая главная ценность в мире - жизнь! Поэтому не торгуйте им там по дешевке, не укорачивайте себе век под эмоциями, дайте шанс своей судьбе вас сохранить!", - призвали в пресс-службе учебного центра.