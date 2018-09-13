Сотрудники СБУ при задержании застрелили экс-участника АТО

В ведомстве говорят, что бывший боец АТО был участником преступной группировки, которая вымогала деньги у строительных фирм

В СБУ заявили, что задержали в Харьковской области участников организованной группировки, застрелив при этом одного из них, который оказался бывшим бойцом АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве говорят, что задержанные "терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции".

Там рассказали, что злоумышленники совершали нападения на строительные площадки, уничтожали и повреждала имущество, блокировали работы, а за прекращение всего этого якобы требовали от имени общественной ветеранской организации деньги "на благотворительность".

По информации СБУ, у одного из застройщиков злоумышленники требовали $30 тыс за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали в Харькове двух "организаторов группировки" якобы при передаче последней части взятки в размере $20 тыс.

При этом, по версии СБУ, во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против правоохранителей боевую гранату.

"Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции", - сказано в сообщении.

Открыто производство по ст. 189 (Вымогательство) УК.

Проверку правомерности применения сотрудником СБУ табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона сил ООС.

