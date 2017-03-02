Спасатели подняли всех горняков с шахты Степовая

Данные об 11 погибших пока не подтверждается.

Из-под завалов в шахте No10 Степовая ОАО Львовуголь освободили всех шахтеров, сообщил глава Львовской областной администрации Олег Синютка.

"Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Произошел взрыв газа, на месте работают спасатели. Есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии, с ними работают медики", - отметил чиновник в эфире телеканала NewsOne в четверг.

Синютка подчеркнул, что спасатели нашли уже всех находившихся под завалами шахтеров.

"Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены. Пока известно о восьми погибших, ждем окончания спасательной операции. Наша задача - закончить ее и помочь тем людям, которые находятся в тяжелом состоянии", - подытожил Синютка.

На место происшествия уже вылетели премьер-министр Владимир Гройсман, министр энергетики Игорь Насалик и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Как ранее сообщалось, на шахте во Львовской области Украины произошли взрыв и обрушение породы.

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