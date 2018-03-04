Спасатели предупреждают о сложных погодных условиях на всей территории страны

В Украине в воскресенье, 4 марта, ожидается ухудшение погодных условий, снег, метели, порывы ветра и гололедица, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

К ухудшению погодных условий, по данным синоптиков, приведет влияние активного циклона.

В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, гололед.

В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в Карпатах ожидаются сильный снег и метели.

Порывы ветра на территории Украины в воскресенье будут достигать 15-20 м/сек, на дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-18 м/с; на дорогах гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что будет представлять 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - отмечают спасатели.

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Напомним, ранее в связи с ухудшением погодных условий школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить занятия, детским садам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня.

На Киев в четверг, 1 марта, снова обрушился снежный циклон. Из-за снегопада в столице образовались сильные пробки на дорогах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в центральной части города.