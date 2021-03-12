Среди членов экипажа танкера Davide B, на который нападали пираты, нет украинцев, - МИД

В Министерстве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что на борту корабля находились граждане Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Никольченко заявил, что среди 21 члена экипажа на борту граждан Украины не было. Об этом он написал в Твиттере.

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - сообщил Никольченко.

Напомним, 12 марта стало известно о нападении вооруженных пиратов в Гвинейском заливе на танкер. На борту Davide B находился 21 член экипажа. Пиратам удалось попасть на борт танкера и захватить 15 моряков. Ранее сообщалось, что экипаж судна состоял из граждан Румынии, Украины и Филиппин.