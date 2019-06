США опубликовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах в Оманском заливе

Тереган отвергает обвинения в причастности к атаке.

13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент, как военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, атакованного в Оманском заливе.

В командовании заявили, что военные Революционной гвардии Ирана сняли мину с танкера Kokuka Courageous днем 13 июня, спустя 11 часов после атаки.

U.S. CENTCOM has released an image of the damage to "Kokuka Courageous" on June 13, 2019. It shows the reported damage on the rear end of the tanker, and the object which is said to be a "likely limpet mine".

pic.twitter.com/cvFsx5ci6D - Christiaan Triebert (@trbrtc) 14 червня 2019 р.

По данным американских военных, оба судна находились в международных водах в Оманском заливе на расстоянии примерно 10 морских миль друг от друга, когда подали сигнал бедствия. Взрыв на одном из них произошел в 6:12 утра по местному времени, а на втором в 7:00.

Корабль ВМС США USS Bainbridge находился примерно в 40 морских милях от норвежского танкера Altair и после взрыва немедленно начал сокращать расстояние.

Представители США отметили, что моряки, спасенные с танкера, сейчас находятся на борту эсминца Bainbridge.

13 июня два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека. Предположительно, при атаке использовались мины или торпеды. Государственный секретарь Майк Помпео возложил ответственность за нападение на танкеры на Тегеран. Иран эти обвинения отвергает.

Похожий инцидент произошел у берегов ОАЭ в начале мая, когда были атакованы четыре танкера. В США допускали, что за этим может стоять Иран, Тегеран это отрицал.