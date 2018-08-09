США потребовали от России гарантий неприменения химоружия

Россия в ближайшие три месяца должна предоставить гарантии неприменения химического или бактериологического оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей, иначе к ней будет применен второй пакет санкций. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США.

По полученным данным, санкции связаны с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Если ограничительные меры введут, то дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены. Также сократится к минимуму торговля с РФ и будет введен запрет компании Аэрофлот на полеты в США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посольство России в США назвало "драконовскими" новые санкции, которые будут введены в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

