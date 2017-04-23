Стала известна национальность погибшего на Донбассе наблюдателя ОБСЕ

Погибшим в результате подрыва авто на Луганщине сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданин США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии.

Кроме того, одной из раненых оказалась гражданка Германии.

Министерство иностранных дел Германии, в частности, подтвердили, что было двое раненых, но не дали никаких непосредственных деталей.

Напомним, в результате взрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине погиб один член миссии, еще двое зазанали ранений. В миссии уточнили, что шестеро патрульных двигались на двух бронированных транспортных средствах, когда произошел взрыв.

© По материалам Reuters