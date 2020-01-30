Полиции стали известны новые обстоятельства стрельбы в Харькове.

По предварительной информации пострадавших нет. По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция "Сирена".

Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия, а также жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, - сообщили в полиции Харьковской области.

Напомним, в Харькове введена операция "Сирена" из-за стрельбы и взрыва.

Стрельба произошла прямо возле Областного дома ребенка.

Также с места предположительно увезли активного участника "Азов" Сергея Величко по кличке "Чили", - сообщили в социальных сетях.

Медиа-группа Объектив

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