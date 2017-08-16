Стали известны обстоятельства стрельбы в Одессе на "Черемушках"

16 августа, около 13-и часов, на улице Инглези (25-й Чапаевской дивизии) между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выхватил пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону другого.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы, патрульные задержали мужчину, устроившего стрельбу. Он добровольно выдал им пистолет травматического действия и предъявил разрешение на него. Оружие изъяли и направили в исследовательский центр на экспертное заключение. Стрелявшего передали следственно-оперативной группе для проведения необходимых процессуальных действий.

В результате происшествия второй участник конфликта, 43-летний мужчина, получил ранение руки. Сотрудники экстренной службы оказали пострадавшему медицинскую помощь и доставили в больницу на обследование, сообщает Одессит.ua.