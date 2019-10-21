Стали известны подробности крушения вертолета, в котором погиб экс-министр Тарас Кутовой (фото с места авиакатастрофы)

Стали известны подробности крушения вертолета в Оржицком районе Полтавской области, в котором погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Как рассказал сайту "Сегодня" бывший вице-премьер Павел Розенко, Кутовой летел домой.

"Он постоянно проживал в Полтавской области, летел домой (из Киева - Авт.). Знаю, что у него была лицензия на полеты, это был его не первый полет", - сказал нам Розенко.

В свою очередь, полтавские спасатели сообщили, что на месте падения вертолета были уже через 20 минут после вызова.

"Крушение произошло вблизи села Тарасенково, в 16 км от райцентра. Вертолет упал на одном из огородов, в 200 метрах от жилых домов. Он чудом не рухнул на жилые дома. Почему произошла катастрофа - это выяснит следствие. Но, что касается погоды, то у нас на протяжении всего дня был туман. Стало ли это причиной катастрофы - сказать сложно", - говорит спикер полтавских спасателей Светлана Рыбалко.

Напомним, это не первое крушение вертолета в этом году. В мае произошла авиакастрофа с вертолем в Ровенской области. Погибли четверо военных.