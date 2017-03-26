Стали известны подробности вчерашней перестрелки в центре Киева

Человек, который устроил стрельбу под рестораном "Хмели-Сунели" в центре Киева, был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о стрельбе по адресу вул. Омельяновича-Павленко 4/6 поступило около 21:30. После прибытия на место инцидента, полицейские узнали от свидетеля, что произошла стрельба. Пострадавших на месте происшествия не было.

Таким образом на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и изъяли гильзу от травматического пистолета.

Отмечается, что во время оформления происшествия из заведения "Хмели- Сунели" вышли трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них по неизвестным причинам выстрелил из зарегистрированного на него травматического пистолета в прохожего. Последнего с ранением правой ноги забрали в больницу.

При этом тот, кто стрелял, угрожал сотрудникам следственно-оперативной группы. Им удалось выбить у него пистолет, но не задержать.

В свою очередь, после прибытия на место происшествия нескольких экипажей патрульных полицейских стрелявший был задержан. Также задержали его друга, который угрожал бригаде скорой и прохожим ножом.

Мужчин доставили в Печерское райуправление полиции. Пистолет изъяли, а также изъяты боеприпасы из автомобиля того, кто стрелял.

Напомним, в субботу, 25 марта, вечером на улице Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова) на Печерске в Киеве неизвестные расстреляли "Фольксваген". Тяжелые ранения получил молодой человек.

По материалам Цензор.нет