Стало известно, как ушла из жизни основательница Femen Оксана Шачко

Одна из основательниц скандального женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже.

Об этом "Украинской правде" рассказала другая основательница Femen Анна Гуцол.

"Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - рассказала Гуцол.

Она добавила, что сейчас уже связались с украинским посольством, и решается вопрос о похоронах Шачко.

Как сообщал УНИАН, 23 июля стало известно, что активистка и одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время тесно общалась: "вы все фейк".

Знакомые девушки говорят, что это была уже третья попытка суицида за последние два года.