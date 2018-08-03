Стан екології в анексованому Криму катастрофічний - МінТОТ

В анексованому Росією Криму значно погіршився стан зеленого покрову на степовій частині півострова через брак води.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Укрінформу".

У відповідь на питання, як можна охарактеризувати стан екології в Криму, Гримчак сказав: "Можна констатувати, що він катастрофічний".

"Наші знімки із супутників показують, що фактично на сьогодні 70% зеленого покрову степового Криму або повністю зникло, або не відповідає тому стану, який був у 2013 році.

Ми порівнюємо знімки, які були раніше і які є зараз, і бачимо, що Крим почав повертатися до стану, коли його освоєння Україною ще не почалося. Тобто до стану 50-х років минулого століття. Йдеться не лише про посівні площі", - наголосив заступник міністра.

Основною причиною, за його словами, є брак прісної води на півострові.

"Зникають або перебувають на межі зникнення лісосмуги, плодові сади, виноградники - тобто ті насадження, відновлення яких потребує значного часу", - додав він.

"Але головна проблема - це різке погіршення якості ґрунтів. Шаленими темпами відбувається мінералізація плодючих шарів", - підкреслив Гримчак.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії РФ. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.