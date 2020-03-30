Станом на 10:00 30 березня в Україні 480 людей захворіли на коронавірус

Станом на 10:00 30 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19, - повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Випадки підтверджено: Вінницька обл. - 23 випадки; Волинська обл. - 2 випадки; Дніпропетровська обл. - 8 випадків; Донецька обл. - 6 випадків; Житомирська обл. - 5 (1 летальний) випадків; Закарпатська обл. - 1 випадок; Запорізька обл. - 11 випадків; Івано-Франківська область - 41 (3 летальних) випадок; м. Київ - 102 випадки; Київська обл. - 49 випадків (2 летальних); Кіровоградська обл. - 4 випадки; Львівська обл. - 6 випадків; Луганська обл. - 2 випадки; Одеська обл. - 8 випадків; Полтавська обл. - 1 випадок; Рівненська обл. - 11 випадків (2 летальних); Сумська обл. - 9 випадків (1 летальний); Тернопільська обл. - 60 випадків (1 летальний); Харківська обл. - 1 випадок; Херсонська обл. - 1 випадок; Хмельницька обл. - 2 випадки; Черкаська обл. - 50 випадків; Чернівецька обл. - 75 (1 летальний) випадків; Чернігівська обл. - 2 випадки.

Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, на Волині зареєстровано 2 випадки захворювання на коронавірус - його виявили у 7-річної дівчинки з Гіркої Полонки, а також - у директорки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

Тим часом у світі зафіксували вже понад 660 тисяч хворих.