Станом на 14 березня, в світі коронавірусом заражені 145 369 чоловік. Цифри по країнах світу

Станом на ранок суботи, 14 березня, в світі коронавірусом заражені 145 369 чоловік. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

Від COVID-2019 померли 453 заражених. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

З початку поширення китайського вірусу всього померло 5 429 осіб. При цьому вилікувати вдалося 71 694 хворих (+1 336 за останню добу)..

В Італії, яка є лідером за смертністю від коронавірусу, зафіксували 250 випадків смерті за добу. Хворих стало на 2,5 тисячі більше. У Німеччині заразилися майже тисяча осіб. Ще 800 заражених госпіталізували у Франції.

У Південній Кореї в п'ятницю видужало 200 чоловік. При цьому коронавірусом захворіли 107 громадян. У Китаї зафіксували 11 нових випадків захворювання, за добу вилікували 1 430 осіб.

У Росії за останню добу зареєстрували 11 нових випадків зараження китайським коронавірусом. Значна кількість хворих в останні два тижні відвідували інші країни, серед яких Італія, Франція і Австрія.