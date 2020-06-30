Столичне метро відновило роботу у звичайному режимі після повідомлення про "мінування"

На станціях столичного метрополітену "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі.

Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станції перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі! Гарного вечора, шановні пасажири!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" столичного метрополітену було зачинено, через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід Віталію Ткаленку, який "замінував" міст Метро, з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу.