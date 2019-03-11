Столичные спасатели совершили 14 выездов для ликвидации последствий непогоды

Спасатели 7 раз выезжали на уборку поваленных деревьев, 4 раза на уборку кровли и на уборку столба, баннера и остановки

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня совершили 14 выездов для оказания помощи из-за последствий ветра в Киеве. Об этом пресс-служба ГСЧС в столице.

Сообщается, что 11 марта по состоянию на 15:00 для оказания помощи населению из-за последствий непогоды столичные спасатели совершили 14 выездов, из них 7 раз на уборку поваленных деревьев, 4 раза на уборку висячих элементов кровли и на уборку столба, баннера и остановки.

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. Из-за сильного ветра на остановку Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Также деревья попадали на улицах Ломоносова, Изюминская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской, возле метро "Нивки" и "Оболонь".

Вместе с тем, на улице Дегтяревской из-за ветра на велосипедиста упало дерево. Парень сильно пострадал.

Добавим, из-за сильного ветер в Киеве задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев.