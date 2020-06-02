Стрілянина на "сьомому кілометрі" в Одесі: поліція затримала 10 осіб

Правоохоронці Одещини затримали 10 осіб, після стрілянини на ринку "сьомий кілометр", подія була кваліфікована як хуліганство

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області у Facebook.

Зазначається, конфлікт виник між працівникам ринку, які не змогли поділити місця паркування автомобілів.

Працівники одного з магазинів з пістолетами для відстрілу гумових та битами пішли до павільйону тканин, де вчинили погром.

На ринку правоохоронці затримали 10 осіб та доставили їх до відділення поліції.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). Наразі тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників.

Нагадаємо, 2 червня у текстильний магазин на "7 кілометрі" прийшли невідомі та кілька разів вистрелили імовірно з травматичної зброї по працівникам закладу.