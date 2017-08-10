Стрельба на вокзале в Киеве: есть раненые, полиция рассказала детали

Правоохранители рассказали подробности инцидента на железнодорожном вокзале Киева, где сегодня, 10 августа, произошла стрельба. Об этом в эфире "Эспрессо.TV" заявила пресс-секретарь Нацполиции столицы Оксана Блыщик.

Она отметила, что событие произошло сегодня около 10 часов утра. Очевидцы рассказали, что неизвестные люди начали стрельбу на площади Вокзальной, возле одного из заведений общественного питания.

"4 мужчин подошли к одному из маршрутных такси, двое из них применили оружие. Предварительно, это травматическое оружие. И в результате 3 мужчин получили огнестрельные ранения рук и ног и их доставили в больницу, где им сейчас оказывают необходимую помощь", - отметила Блищик.

По ее словам, сейчас правоохранители осматривают место происшествия и собирают все вещественные доказательства. Полицейские также разыскивают злоумышленников, которые убежали, используя описания свидетелей. Больше информации о причинах инцидента можно будет получить после допроса потерпевших.

Багнетhttp://www.bagnet.org/news/kiev/338942