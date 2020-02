Стрельба в Германии: не менее 11 погибших

Не менее одиннадцати человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Кроме того, как минимум, пять человек получили тяжелые ранения

Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля, сообщает DW.

Нападения происходили примерно в 22:00 по местному времени в двух кальян- барах в разных частях города.

По сообщению полиции, преступник открыл огонь в первом баре в центре города, убив трех человек, перед тем как переехал в микрорайон Кессельштадт и открыл огонь во втором баре, где погибло пять человек.

В то же время Bild пишет, что количество погибших в результате двух стрельб составляет 9 человек.

Власти закрыли территорию, в то время как спецназовцы начали большой розыск. Рано утром в четверг полиция заявила, что подозреваемого нашли мертвым в его доме.

"Подозреваемый преступник был найден мертвым в его жилой адресу в Ханау. Спецподразделения полиции также обнаружили очередной труп на месте", - сообщили в полиции.

Таким образом, общее количество погибших, вместе с нападающим, составляет 11 человек.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2 - Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead #Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL - de wilde leeuw (@wilde_westenNL) February 19, 2020

Мотив инцидента пока непонятен. Сообщается, что большинство погибших были курдского происхождения.