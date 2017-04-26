Стрельба в Киеве: В полиции рассказали детали конфликта между двуя компания

В результате стрельбы в Киеве три человека оказались в больнице.

Происшествие произошло между Подольским и Оболонским районами, возник конфликт между двумя компаниями. Об этом сообщает спикер столичной полиции Оксана Блищик в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина".

"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин. Стрелок скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас все раненые находятся в больнице, еще двое участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи показаний.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украини. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.