Стрельба в киевском парке: двое раненых

В Киеве в парке на улице Кириловской мужчина, вероятно, с травматическим оружием ранил двух людей.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Двое выгуливали собаку. Внезапно на одного напал неизвестный, начал упрекать в отношении какого-то конфликта, произошедшего на Ветряных Горах. Появились еще двое человек и началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину человека с собакой, вторая - в колено, описывается в сообщении.

Нападавшие скрылись.

По мнению медиков, стреляли из травматического оружия.

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