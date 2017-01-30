Стрельба в мечети Канады: выросло количество погибших

В результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек погибли шесть человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Кроме шестерых погибших, в полиции также проинформировали о восьми раненых.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в одной из мечетей в канадской провинции Квебек во время вечерней воскресной молитвы неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия. По информации главы мусульманского центра, неизвестных было трое. В результате инцидента погибли как минимум пять человек. На момент начала стрельбы в мечети находилось около 40 человек.

Позже сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении нападения на мечеть в канадской провинции Квебек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что стрельба, которая произошла в мечети канадской провинции Квебек, - это трусливое нападение