Стрельба в мечетях Новой Зеландии: число жертв возросло до 49

Количество жертв стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч увеличилось до 49.

Об этом сообщает "Би-Би-Си", ссылаясь на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

По его словам, одному человеку (приблизительно 20-летний) предъявлено обвинение в убийствах, он предстанет перед судом в субботу.

Участие еще трех задержанных пока неясно.

Комиссар подтвердил, что ни один из арестованных ранее не попадал в поле зрения полиции.

Глава украинского МИД Павел Климкин выразил соболезнования Новой Зеландии и осудил этот акт насилия.

Напомним: В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.

Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.