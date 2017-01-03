Стрельба в центре Одессы: охраннику кафе выстрелили в лоб

Вчера в Одессе около 23.30 в арт-кафе Шкаф произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, которого не пускали внутрь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что мужчина, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета.

Стрелком оказался житель Одессы 1981 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий, был по горячим следам задержан и доставлен в Приморский отдел полиции.

Пострадавший госпитализирован.

С места происшествия изъята гильза, ведется досудебное расследование.