Стрельба за янтарь в Ровненской области: есть раненные и один заложник

В Ровенской области в Старом Селе в ходе разборок местных жителей с незаконными добытчиками янтаря произошла стрельба. Есть раненные и заложники. Об этом сообщает ТСН.

"Приехали неизвестные с автоматическим оружием. Якобы для того, чтобы "покрыть" добычу янтаря", - идет речь в сообщении.

Местные дали отпор. В разборки не решались вмешиваться даже правоохранительные органы.

В результате стрельбы есть раненные и один заложник из числа вооружения. Его защитники села пообещали передать полицейским исключительно в присутствии журналистов, поскольку уже не верят правоохранителям.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове четверо устроили стрельбу из окна по прохожим. Оказалось, что злоумышленники находились в состаянии алкогольного опьянения.