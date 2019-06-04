Суд арестовал на 2 месяца полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка под Киевом

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область).

Об этом сообщает "Громадское".

Во время заседания прокуратура настаивала на рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Прокуроры заявили, что были допрошены другие свидетели, которые находились рядом с Приходько в момент стрельбы.

С ними были проведены следственные эксперименты.

В итоге судья Наталья Чередниченко удовлетворила ходатайство прокуратуры и взяла под стражу Ивана Приходько.

Как сообщает LB.ua, прокурор Владислав Воляна в ходе заседания сказал, что был проведен следственный эксперимент, показавший, что выстрелы, которые производились Приходько, могли привести к попаданию.

Адвокат обвиняемого, Андрей Чичиркин, утверждал, что неясно, кто именно стрелял в ребенка, поэтому арест - "слишком тяжелая мера пресечения" для подозреваемого.

В свою очередь адвокат семьи пострадавших Эльвина Лазаренко отметила, что Приходько должен был осознавать характер стрельбы, так как во дворе, где производились выстрелы, не было забора, и он должен был понимать, что такая стрельба может привести к жертвам.

Стоит отметить, что двум полицейским изменили подозрение.

Так, ранее полицейским сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия) и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение).

Вчера, 3 июня, в результате огнестрельного ранения, полученного в результате действий подозреваемых, пострадавший 5-летний мальчик умер в Детской клинической больнице No7.

После этого прокуратура Киевской области квалифицировала действия правоохранителей по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ч. 4. ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Прокуроры просили суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

В данный момент суд избирает меру пресечения второму подозреваемому - старшему сержанту Владимиру Петровцу.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Ребенка прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

Как выяснилось, рядом с домом мальчика двое пьяных местных полицейских открыли стрельбу по банкам ради развлечения. В итоге пуля попала в ребенка. 3 июня активисты, собравшиеся у здания МВД в Киеве, потребовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова после того, как пятилетний мальчик, раненый пьяными полицейскими, скончался в больнице.

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимается решение об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

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