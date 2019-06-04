Суд арестовал обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Голосеевский суд Киева 4 июня под стражу обоих полицейских - Ивана Приходько и Владимира Петровца - подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 1 июня.

Об этом сообщает Громадське.

Приходько и Петровца арестовали на два месяца без права внесения залога. Им инкриминируют 296 (хулиганство) и 115 статью (умышленное убийство ребенка по предварительному сговору группой лиц).

В зале суда прокуроры отмечали о рисках побега подозреваемых, давлении свидетелей и уничтожении вещественных доказательств. Также в прокуратуре сообщили, что допросили свидетелей трагедии, которые находились рядом с Приходько. С ними провели следственные эксперименты.

По данным следствия, Приходько отдыхал со знакомыми в доме родственников Петровца. Оба пьяными расположили мишени на территории неогражденного двора и стреляли, вероятно, из охотничьего ружья калибром 5,6.

В 150 метрах от мишеней была детская площадка, где находился погибший мальчик Кирилл.

В то же время адвокаты заявляли о давлении на следствие и несоответствии статьи, поскольку подозреваемые не имели умысла. Кроме того, они предоставили суду протокол допроса малолетнего Дениса, который якобы был рядом с Кириллом и видел двух других неустановленных лиц с оружием.

По мнению защиты Приходько, пуля была одна, а следовательно убийство совершил один человек. По их словам, фактов того, что это сделал именно Приходько, нет.

Напомним, 1 июня в Переяслав-Хмельницком правоохранители распивали спиртные напитки и стреляли из травматического оружия по бутылкам. В результате одного из выстрелов пуля попала в голову мальчика, который прогуливался вместе со своими друзьями. Медики диагностировали у ребенка тяжелое ранение головы и черепно-мозговую травму.

Утром 3 июня мальчика перевели на лечение в столичную клинику, вечером он умер.

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