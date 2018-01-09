Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской на два месяца

Вышгородский районный суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Россошанскому, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

"Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе на срок 60 дней, без определения возможности внесения залога", - говорится в решении.

Срок ареста Россошанского установлен до 8 марта 2018 года включительно.

Ирина Ноздровская, которая пропала 29 декабря, была найдена мертвой в понедельник, 1 января. Труп правозащитницы обнаружили в реке в Киевской области.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.

Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.