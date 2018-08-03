Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве ветерана АТО Олешко

Бердянский городской суд арестовал второго подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске.

Как сообщает 112 Украина, 37-летний Николай Ломака арестован на два месяца без права внесения залога. Он будет находиться в СИЗО Запорожья.

На суде он не признал свою вину. Адвокат подозреваемого заявил, что в деле не хватает доказательств для обвинения его подзащитного.

Ранее суд арестовал на два месяца главного подозреваемого Артема Матюшина.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил добровольца батальона Донбасс, кавалера ордена За мужество 3-й степени Виталия Олешко с позывным Сармат.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Через некоторое время в городе Васильевка Запорожской области правоохранители остановили автомобиль подозреваемых в убийстве.

По данным полиции, были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве.

Следствие разрабатывает несколько версий убийства.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийцей Олешко является бывший снайпер батальона Торнадо, который также участвовал в боевых действиях на Донбассе.