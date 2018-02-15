Суд над Трухановым: Задержан стрелок, ранивший полицейского возле Соломенского суда

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева, где проходило слушание по делу городского главы Одессы Геннадия Труханова, ранили милиционера. Стрелка задержали, передает пресс-центр МВД.

Отмечается, что событие произошло во время обеспечения правопорядка возле здания суда.

"Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Мужчину, который стрелял, - в управление полиции", - отметили в МВД.

Также в ведомстве отметили, что в результате столкновения под зданием суда усилили наряды Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению публичной безопасности и призывают граждан придерживаться норм действующего законодательства", - отметили в МВД.

#Киев: Возле Соломенского районного суда ранили милиционера Событие произошло во время обеспечения правопорядка. Вер... Опубликовано МВД Украины 15 февраля 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе столкновений возле здания Соломенского районного суда Киева, произошли массовые беспорядки. Один из участников акции стрелял в милиционера.

Добавим, что суд избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. Кроме того, суд обязал Труханова сдать все паспорта.